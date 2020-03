A novela de Marielle

Dois produtos da Globoplay fornecem uma narrativa dos fatos e outra do mito

A execução da vereadora Marielle Franco entra em cartaz antes da elucidação do caso. Dois produtos da Globoplay fornecem uma narrativa dos fatos e outra do mito: “Marielle — o documentário” e, em seguida, a série ficcional do diretor José Padilha. Esquerda e direita disputam a posse do mito