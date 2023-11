Airbus fecha acordo de US$ 6 bilhões com Emirates Airline para 15 aeronaves no Dubai Airshow

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2023 - 20:11 Para compartilhar:

A Airbus finalmente ganhou na quinta-feira, 16, um pedido da Emirates Airline para 15 jatos, após uma divergência pública entre a companhia aérea e a fabricante europeia de aviões sobre problemas de motor no início da semana. A Boeing, sua rival, dominou até agora os principais pedidos no Dubai Airshow, um dos maiores eventos de aviação do mundo.

A Airbus chegou na quinta-feira a um acordo de US$ 6 bilhões com a Emirates para 15 aeronaves A350-900 adicionais. O novo pedido eleva a carteira total de pedidos do A350 da Emirates para 65 unidades, anunciou a companhia aérea.

“Trabalharemos em estreita colaboração com a Airbus e a Rolls-Royce para garantir que nossas aeronaves ofereçam a melhor eficiência operacional e experiência de voo possíveis”, disse Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO da Emirates, em anúncio oficial. A companhia aérea comprometeu-se com US$ 58 bilhões em pedidos de 110 aviões adicionais no Dubai Airshow até agora.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias