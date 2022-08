Airbus entregou mais de 45 jatos comerciais em julho, dizem fontes

PARIS (Reuters) – A Airbus entregou pouco mais de 45 aviões em julho, disseram duas fontes do setor na terça-feira.







A fabricante de aviões se recusou a comentar o número antes da publicação de um relatório mensal na próxima segunda-feira.

Se confirmado após uma auditoria interna regular, o número elevaria as entregas até agora este ano para pouco mais de 342 aeronaves, após o ajuste para dois A350 que não puderam ser entregues à Rússia devido a sanções. O ritmo de entregas quase iguala o do mesmo período do ano passado de 344 jatos.

Para o ano, a Airbus busca acelerar as entregas. Mesmo assim, na semana passada, reduziu sua previsão, de 720 para 700 aviões, ante 611 entregues em 2021, em meio à escassez de mão de obra e peças nas cadeias de suprimentos aeroespaciais.

(Por Tim Hepher)