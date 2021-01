Airbus entregou 566 aviões em 2020, um terço a menos que em 2019

A fabricante europeia de aviões Airbus entregou 566 aeronaves comerciais em 2020, um terço (34%) a menos que o ano anterior, uma consequência das dificuldades vividas pelas companhias aéreas em meio à pandemia da covid-19, informou a empresa nesta sexta-feira (8).

Airbus firmou ao londo do ano 268 ordens de compra (383 se pedidos alterados ou cancelados forem contados), em comparação com 768 do ano anterior, o que significa uma queda de 65%.

As entregas são um indicador confiável da rentabilidade do setor aeronáutico, principalmente porque os clientes pagam a maior parte da fatura quando recebem as aeronaves.

As companhias aéreas, porém, sofrem com a queda do tráfego aéreo, e algumas tentam adiar ou cancelar as entregas.

“Para superar as restrições de viagens internacionais, as equipes da Airbus têm desenvolvido uma solução inovadora, as ‘entregas eletrônicas’, que representaram mais de 25% das entregas em 2020. Esse dispositivo permite que nossos clientes recebam seus aviões sem que suas equipes necessitem viajar”, indicou a Airbus.

A fabricante também diminuiu seu ritmo de produção em 40%.

