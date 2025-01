Airbus entrega menos aviões do que o previsto para 2024 por gargalos na cadeia de suprimentos

A Airbus entregou menos aviões do que o esperado em 2024. A produção foi impactada por gargalos persistentes na cadeia de suprimentos. A fabricante europeia de aviões informou que entregou 766 aeronaves comerciais para 86 clientes no ano passado, mais do que as 735 entregues em 2023. O número, no entanto, ficou abaixo da previsão da empresa, que era de cerca de 770 entregas.

O desvio, mesmo que pequeno, expões os desafios enfrentados pela Airbus na obtenção de componentes e materiais necessários para produzir e entregar seus aviões dentro do prazo. Grande parte da indústria de aviação tem enfrentado dificuldades com gargalos na cadeia de suprimentos há anos.

Mesmo com esse resultado, o CEO da divisão de aviões comerciais da Airbus, Christian Scherer, afirmou que considera 2024 como um “bom ano” por conta do ambiente caracterizado por ele como “complexo”. A empresa havia inicialmente estabelecido uma meta de cerca de 800 entregas no ano passado, mas acabou reduzindo a previsão em junho para cerca de 770 por conta das dificuldades em obter motores, aeromateriais e equipamentos de cabine.

O ajuste para baixo desencadeou uma venda das ações, fazendo com que cerca de US$ 12 bilhões fossem perdidos em seu valor de mercado. A Airbus também informou que registrou 826 pedidos no último ano, elevando sua carteira de pedidos no final de dezembro para 8.658 aviões.