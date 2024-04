Airbus amplia lucro no 1º trimestre e reforça compromisso em acelerar entregas de aeronaves

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2024 - 13:13 Para compartilhar:

A Airbus informou nesta quinta-feira, 25, ter obtido lucro líquido de 595 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 28% na comparação com igual período de 2023. O resultado equivale a um ganho de US$ 0,76 por ação, abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 0,84.

A fabricante de aeronaves teve lucro antes de juros e imposto de renda (Ebit) ajustado de 577 milhões de euros, uma queda de 25% ante o mesmo intervalo do ano passado.

Já a receita da companhia saltou 9% na mesma base comparativa, a 12,83 milhões de euros. Neste caso, a projeção do mercado era de 13,05 milhões de euros.

A gigante europeia também reforçou o compromisso em ampliar as entregas de aeronaves este ano, com aumento da produção do modelo A350 para 12 aviões por mês até 2028.

“Nossos planos de aceleração continuam, apoiados pelos investimentos em nosso sistema de produção”, disse o CEO da Airbus, Guillaume Faury.