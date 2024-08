Airbnb tem queda para US$ 555 milhões do lucro no 2º trimestre; ação cede 14% no after hours

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 17:52 Para compartilhar:

A plataforma de locação de imóveis por temporada Airbnb disse que a receita aumentou no segundo trimestre como resultado de feriados e eventos como a Olimpíada, mas o lucro recuou.

A empresa de aluguel de curto prazo anunciou lucro líquido de US$ 555 milhões, ou US$ 0,86 por ação, em comparação com US$ 650 milhões, ou US$ 0,98, no mesmo período do ano anterior. Analistas pesquisados pela FactSet previam lucro por ação de US$ 0,91.

A receita aumentou 11% para US$ 2,75 bilhões, superando os US$ 2,74 bilhões esperados pelos analistas. O Airbnb havia dito anteriormente que esperava uma receita de US$ 2,68 bilhões a US$ 2,74 bilhões, representando um crescimento de 8% a 10%.

O valor bruto da reserva cresceu 11%, impulsionado por ampliação de 9% nas noites e experiências reservadas e um aumento de 2% da tarifa média. Analistas de Wall Street também esperavam um crescimento de 11% nas reservas brutas.

Na Europa, os Jogos Olímpicos, realizados em Paris, e outros grandes eventos esportivos, como a Eurocopa na Alemanha, impulsionaram um crescimento notável nas reservas, disse a empresa.

O crescimento do Airbnb no trimestre foi novamente impulsionado principalmente por suas regiões Ásia-Pacífico e América Latina, onde as reservas saltaram 19% e 17%, respectivamente.

O Airbnb espera que a receita do terceiro trimestre aumente na faixa de 8% a 10%, ou de US$ 3,67 bilhões a US$ 3,73 bilhões, em meio à expectativa de moderação sequencial no crescimento de noites e experiências reservadas quando comparado com o segundo trimestre. A companhia alertou, porém, que vê sinais para desaceleração da demanda nos Estados Unidos.

As ações da empresa cediam 14,5% no after hours da Bolsa de Nova York perto das 17h33 (de Brasília).

*Com Dow Jones Newswires