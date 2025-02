Airbnb supera expectativa de receita e valor bruto de reservas no 4º trinestre

A Airbnb registrou um lucro de US$ 461 milhões, ou US$ 0,73 por ação, no quarto trimestre de 2024, em comparação com um prejuízo de US$ 349 milhões, ou US$ 0,55 por ação, no mesmo período de 2023.

A receita aumentou 12%, para US$ 2,48 bilhões, superando os US$ 2,42 bilhões esperados pelos analistas consultados pela FactSet. O crescimento no número de noites de hospedagem e um pequeno aumento na taxa diária média impulsionaram a receita no quarto trimestre, disse a empresa.

O valor bruto das reservas aumentou 13%, chegando a US$ 17,6 bilhões. Os analistas da FactSet esperavam US$ 17,2 bilhões.

A Airbnb espera uma receita de US$ 2,23 bilhões a US$ 2,27 bilhões durante o primeiro trimestre, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 2,29 bilhões, de acordo com a FactSet. Isso representa um aumento de 4% a 6% em relação ao ano anterior. A empresa também espera que sua taxa média diária diminua ligeiramente no próximo trimestre, em grande parte devido a mudanças nas taxas de câmbio.

Às 20h53 (de Brasília), as ações da Airbnb subiam 14,78% no after hours de Nova York.