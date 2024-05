Airbnb supera em lucro e receita, mas guidance desaponta e ação tomba 8% no after hours em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 20:27 Para compartilhar:

A Airbnb divulgou nesta quarta-feira, 8, números do primeiro trimestre de lucro e vendas que superaram expectativas. Mas a empresa de aluguéis de curto prazo deu um guidance menor que o esperado para a receita deste segundo trimestre, e a ação caiu mais de 8% no after hours em Nova York.

Nos resultados publicados após o fechamento do mercado, a Airbnb disse que lucrou US$ 0,41 por ação sobre vendas de US$ 2,14 bilhões no trimestre encerrado em março. Em média, os analistas projetaram que a empresa sediada em São Francisco ganharia US$ 0,23 por ação com vendas de US$ 2,06 bilhões de dólares, de acordo com a FactSet.

Para o trimestre atual, a Airbnb previu uma receita de US$ 2,71 bilhões, no ponto médio de sua faixa. Os analistas projetavam que o Airbnb registraria US$ 2,74 bilhões em vendas no trimestre encerrado em junho, de acordo com a FactSet. Em sua carta aos acionistas, o Airbnb disse que o segundo trimestre enfrenta um “vento contrário sequencial” significativo, depois que o feriado da Páscoa e o dia bissexto impulsionaram os resultados do primeiro trimestre.