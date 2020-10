Airbnb escolhe Nasdaq para realizar IPO, que pode ocorrer ainda em 2020

O Airbnb disse nesta terça-feira, 27, que planeja ter ações listadas na Nasdaq, em sua esperada oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Desde 2019, era esperada que a oferta pública fosse realizada neste ano.

O mercado de viagens foi duramente atingido com a pandemia, a e as grandes cidades visitadas por turistas, uma força do Airbnb, devem ter foco substituído por estadias locais, com viajantes ainda cautelosos.

A companhia, com sede em São Francisco, deve divulgar lucro no terceiro trimestre, reportou mais cedo neste mês o Wall Street Journal. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também