Air France-KLM tem queda no lucro de 2019 e faz alerta sobre coronavírus

A Air France-KLM informou hoje que teve lucro líquido de 290 milhões de euros (US$ 313,1 milhões) em 2019, representando queda de 130 milhões de euros em relação ao ano anterior. Já o ganho operacional recuou 19% no ano passado, a 1,14 bilhão de euros, pressionado em parte pela alta dos gastos com combustíveis.

Por outro lado, a receita da empresa aérea franco-holandesa teve leve alta em 2019, a 27,19 bilhões de euros.

Em sua primeira estimativa sobre os efeitos do coronavírus, a Air France-KLM prevê que a epidemia poderá afetar seu resultado operacional entre 150 milhões de euros e 200 milhões de euros entre fevereiro e abril. A receita em moeda constante, por sua vez, deve diminuir neste primeiro trimestre, também devido à crise de saúde. Fonte: Dow Jones Newswires.