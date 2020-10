Air France-KLM tem prejuízo líquido de 1,67 bilhão de euros no 3º trimestre

A Air France-KLM informou nesta sexta-feira que teve prejuízo líquido de 1,67 bilhão de euros (US$ 1,96 bilhão) no terceiro trimestre de 2020, ante um lucro líquido de 362 milhões registrado em igual período de 2019. O prejuízo operacional no trimestre foi de 1,05 bilhão de euros, ante lucro de 909 milhões de euros em igual período do ano passado. A receita entre julho e setembro ficou em 2,52 bilhões de euros, queda de 67% em relação ao terceiro trimestre de 2019.

“Após o ‘lockdown’, o grupo observou uma tendência positiva de recuperação da demanda até meados de agosto”, disse a empresa em comunicado. “Então, a reversão da tendência da atividade de passageiros para negativa levou as companhias aéreas do grupo a ajustarem para baixo a capacidade planejada para o outono e inverno”, acrescentou.

A Air France estima que sua capacidade sofrerá queda de 35% no quarto trimestre – recuo de 45% para a KLM. A empresa afirmou que o confinamento anunciado esta semana na França afetará sua atividade comercial.

A Air France-KLM também disse que ambas as companhias aéreas concordaram com representantes trabalhistas sobre planos de reestruturação previamente anunciados que incluem cortes de empregos e que serão submetidos para validação final na França e na Holanda. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Veja também