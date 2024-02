Air France-KLM tem prejuízo e receita vem abaixo da expectativa no 4º trimestre de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 8:08 Para compartilhar:

A Air France-KLM divulgou nesta quinta-feira, 29, que teve prejuízo líquido de 256 milhões de euros no quarto trimestre de 2023, ante lucro de 496 milhões de euros no mesmo período do ano anterior. A receita da companhia aérea franco-holandesa somou 7,1 bilhões de euros no trimestre, uma alta de 3,9% em relação a um ano antes. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de receita de 7,2 bilhões de euros.

Já o resultado operacional, uma métrica acompanhada de perto por analistas e investidores, mostrou prejuízo de 56 milhões de euros nos últimos três meses do ano passado, ante lucro de 134 milhões de euros no mesmo intervalo de 2022.

Segundo o balanço da empresa, a capacidade no quarto trimestre aumentou significativamente em relação a 2022, em 34,4%, mas ainda permaneceu 26% abaixo de 2019. O crescimento foi impulsionado principalmente pela China. *Com informações da Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias