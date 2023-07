Air France-KLM supera expectativa de lucro e reitera previsão de capacidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 7:14 Compartilhe

A Air France-KLM divulgou nesta sexta-feira (28) que teve lucro líquido de 604 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, 86% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado.

A receita da companhia aérea franco-holandesa no trimestre somou 7,62 bilhões de euros, alta de 14% em relação a um ano antes. Já o lucro operacional, uma métrica acompanhada de perto por analistas e investidores, saltou 90% na mesma comparação, a 665 milhões de euros, gerando margem de 9,6%.

Os resultados da Air France-KLM superaram as expectativas de analistas, que previam lucro de 387 milhões de euros, receita de 7,54 bilhões de euros e ganho operacional de 665 milhões de euros.

Para 2023, a empresa reiterou que prevê sua capacidade em assentos-quilômetro oferecidos em cerca de 95% em relação a 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.

