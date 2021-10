Air France-KLM reduz prejuízo e amplia receita no 3º trimestre

A Air France-KLM informou nesta sexta-feira que teve prejuízo líquido de 192 milhões de euros no terceiro trimestre de 2021, representando uma fração da perda de 1,67 bilhão de euros apurada no mesmo período do ano passado. Além disso, a companhia aérea franco-holandesa registrou lucro operacional de 132 milhões de euros entre julho e setembro, seu primeiro resultado positivo desde o início da pandemia de covid-19, e Ebitda de 796 milhões de euros. Já a receita teve expansão anual de 81% no trimestre, a 4,57 bilhões de euros. Com informações da Dow Jones Newswires.

