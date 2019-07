Air France-KLM encomenda 60 novos aviões da Airbus

A Air France-KLM disse nesta terça-feira que vai comprar 60 novos aviões A220-300 da Airbus, uma das maiores encomendas em vários anos, para modernizar a frota da companhia, reduzindo custos operacionais e emissões de carbono.

A empresa também revelou que deixará de operar seus enormes superjumbos Airbus A380, dizendo que eles não são mais rentáveis nos mercados de viagens, altamente competitivos.

O diretor-executivo Ben Smith, um canadense nomeado no ano passado com a tarefa de simplificar as operações da companhia aérea, disse que os A220s seriam mais baratos para voar, ao mesmo tempo em que “reduziriam significativamente as emissões de CO2 e de ruído”.

A companhia aérea não revelou o valor do enorme pedido, avaliado em US$ 5,5 bilhões a preços de tabela, embora as companhias aéreas normalmente negociem descontos significativos.

A encomenda inclui uma opção de 30 A220s adicionais, que substituirão os antigos Airbus A318 e A319 para voos de curta e média distâncias.

A companhia aérea disse que reduziria os custos operacionais por assento em pelo menos 10%.

“Este é um passo muito importante na transformação da Air France”, disse Smith em um comunicado, divulgado antes do relatório de lucros da companhia, que será publicado na quarta-feira.