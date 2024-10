Ainda sob cuidados médicos, Raquel Brito fala pela primeira vez após desclassificação de ‘A Fazenda 16’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 18:30 Para compartilhar:

Raquel Brito, 23 anos, falou pela primeira vez, nesta quarta-feira, 6, após deixar a sede de “A Fazenda 16” (Record TV) e ser desclassificada por questões de saúde. Ainda internada no hospital, a influenciadora usou as redes sociais para falar sobre os cuidados médicos que vem recebendo e esclarecer a sua sua saída do reality show.

Através de uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, a agora ex-peoa contou como está se sentindo. Nas imagens, ela aparece com roupa de hospital e com um acesso na mãe, um dispositivo hospitalar para aplicação de medicação e soro.

“Tô passando aqui pra falar com vocês, pra deixar o coração de muita gente calmo, que eu tô bem, eu fui muito bem assistida, eu tenho que agradecer primeiramente a Deus por estar comigo naquele momento, só eu e ele sabemos o que eu senti na verdade”, começou ela.

Raquel aproveitou o momento para pedir empatia e que as especulações em torno de sua saúde tenham um fim. A irmã de Davi Brito, campeão do “BBB24” (TV Globo) confessou que não imaginava que deixaria a competição naquelas condições.

“Eu não esperava nunca que eu ia sair dessa forma por motivos né, que podem acontecer com qualquer pessoa. Quero pedir a vocês que parem de especular coisas”, disse ela.

Raquel passou mal no último domingo, 6, durante a realização da Prova de Fogo. Ela foi retirada da disputa para receber atendimento médico e não voltou para a sede. No dia seguinte, a Record TV emitiu comunicado à imprensa informando que ela havia sido desclassificada do reality rural.

