Ainda sem vice de futebol, nova diretoria do Vasco toma posse Jorge Salgado teve a própria posse rerratificada e deu posse ao corpo de dirigentes que vai lhe auxiliar a gerir o clube no triênio que começa agora e termina em 2023

Após a posse de Jorge Salgado e de presidentes de outros poderes do Vasco na última sexta-feira, nesta segunda a nova diretoria cruz-maltina assinou o início de um novo mandato. Na Sede Náutica da Lagoa, numa cerimônia de pouco mais de uma hora, o corpo diretor do clube foi oficializado, ainda sem um vice-presidente para o departamento de futebol. Esta vaga deverá ficar vaga até o fim do Campeonato Brasileiro, ao menos.

– Em três anos, seis anos, a gente recupera o atraso de 20 anos. A linha mestra vai ser reduzir endividamento trabalhista e fiscal e aumentar o nosso faturamento – afirmou Salgado.

Confira a nova diretoria:

Presidente: Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado

1° Vice-Presidente: Carlos Roberto de Figueiredo Osório

2ª Vice-presidente: Roberto Duque Estrada de Sousa

Adriano Mendes – VP de Finaças e Estratégia

Danillo Bento – VP de Comunicação

Horácio Junior – VP de Responsabilidade Social e História

José Bulhões – VP de Jurídico

José Mendonça – VP Patrimônio

José Roberto Gomes da Costa – VP de Desportos Náuticos

Marcel Kaskus – VP de Esportes Olímpicos e Paralímpicos

Mauricio Corrêa – VP de Relações Públicas

Pedro Seixas – VP de Projetos Especiais

Rafael Cobo – VP de Médico

Vitor Roma – VP de Marketing e Novos Negócios

Salgado já estava empossado oficialmente desde a última sexta, por uma possibilidade de vácuo jurídico. Agora, a despeito de recursos no âmbito do Judiciário, o mandato de Alexandre Campello chegou ao fim. E o do empresário de 73 anos teve início.

