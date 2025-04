Ainda sem vencer, São Paulo conta com retorno de titulares para visitar Botafogo

O São Paulo tenta a primeira vitória no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Engenhão, no Rio, diante do Botafogo. Após três empates em três jogos, a equipe de Luis Zubeldía vai para a quarta rodada com pressão e cobrança também por desempenho.

Nas duas últimas partidas, o time abriu o placar, mas cedeu empates aos adversários após cair de rendimento. Foi assim contra o Allianza Lima, pela Libertadores, e contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Os dois jogos ocorreram no MorumBis.

Agora, a tentativa da primeira vitória é fora de casa. O adversário é o mesmo da última rodada do Brasileirão do ano passado. No último encontro, a situação era bem diferente, com o Botafogo ainda comemorando o título da Libertadores e confirmando a conquista do Campeonato Brasileiro com uma vitória sobre o time tricolor, por 2 a 1.

A boa notícia para os são-paulinos são dois retornos. Calleri, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, está de volta ao ataque. Ainda que viva má fase na temporada, o argentino será escolhido para o comando do ataque, ao lado de Ferreirinha e Luciano.

Na defesa, Arboleda também retorna. O zagueiro deixou o campo no intervalo da partida contra o Talleres, por dores na coxa esquerda. Ele repousou na rodada contra o Cruzeiro e chegou a treinar em separado. O equatoriano retornou às atividades com o grupo na véspera da partida. A dúvida é se ele será titular.

Antes de ter a confirmação de que Arboleda poderia voltar a ser relacionado, o São Paulo recebeu de volta o zagueiro Matheus Belém, que estava emprestado à Chapecoense. O defensor de 22 anos ficaria no clube catarinense até o fim do ano. Com contrato com o time paulista até 2026, ainda não se sabe se ele se será aproveitado junto do curto elenco são-paulino.

Zubeldía ainda não conta com Pablo Maia, Lucas, Oscar e Luiz Gustavo. Os dois primeiros até avançam nos trabalhos de reabilitação e chegaram a correr no campo do CT da Barra Funda. O caso mais delicado é o do camisa 16. O volante permanece em repouso após internação por um tromboembolismo pulmonar.

Nos bastidores, enquanto o clube gerencia as finanças, com a dívida se aproximando de R$ 1 bilhão, o departamento de futebol continua trabalhando como pode. Deve ser encaminhada a renovação com o lateral português Cédric, titular desde que chegou ao clube.

Já o Botafogo vem de derrota, na última rodada, e soma apenas quatro pontos na tabela. Bastos e Nathan Fernandes continuam como desfalques, e Renato Paiva terá o mesmo time que bateu o Red Bull Bragantino para tentar melhorar o desempenho em campo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO PAULO

BOTAFOGO – John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Savarino. Técnico: Renato Paiva.

SÃO PAULO – Rafael; Cédric, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Luciano; Lucas Ferreira, Luciano e Ferreirinha. Técnico: Luís Zubeldía.

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES)

HORÁRIO – 18h30 (de Brasíllia).

LOCAL – Engenhão, no Rio (RJ).