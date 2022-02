Ainda sem trio, São Paulo se reapresenta de olho na Ponte Preta Elenco do Tricolor realizou uma aditividade na tarde desta quinta-feira (10), no CT da Barra Funda. Luan, Luciano e Patrick seguem recuperação no REFFIS

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (10), no CT da Barra Funda, após a vitória diante do Santo André, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, no Morumbi. Foi o primeiro triunfo nessa temporada.

O técnico Rogério Ceni ainda não pôde contar com o trio Patrick, Luciano e Luan, que seguem em tratamento no REFFIS, se recuperando de lesões.

Quem foi titular na vitória sobre o Ramalhão realizou um trabalho regenerativo. Já os reservas e os que entraram no decorrer da partida, trabalharam no campo.

Rogério Ceni começa a preparar o time que enfrentará a Ponte Preta, no próximo domingo (13), às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo ocupa a terceira posição do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos..

