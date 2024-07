Ainda sem técnico, Internacional encara o Rosario Central pela Copa Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Após uma série de resultados ruins, o Internacional volta a campo nesta terça-feira, a partir das 21h30, diante do Rosario Central (ARG), no estádio Gigante Arroyito, em Rosário, na Argentina, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira (dia 23), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e avança quem tiver vantagem no placar agregado.

A equipe gaúcha chegou à etapa classificatória às oitavas de final ao terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo C, com 11 pontos, um atrás do também argentino Belgrano, que carimbou o passaporte direto à próxima fase.

Já o Rosario Central terminou a fase de grupos da Copa Libertadores na terceira colocação do Grupo G, atrás de Atlético-MG e Peñarol, com sete pontos, e terá uma nova chance para seguir em busca de uma taça internacional.

Vindo de uma sequência de seis jogos sem vitória, o Internacional quer dar a volta por cima na temporada. Por coincidência ou ironia, o time não vence desde o 1 a 0 contra o rival Grêmio, em 22 de junho. Além disso, entra nesta disputa por vaga após ser eliminado da Copa do Brasil diante do Juventude, ao perder em Porto Alegre por 2 a 1 e empatar com o rival por 1 a 1 em Caxias do Sul. Para piorar a situação, segue sem treinador desde a demissão de Eduardo Coudet, ocorrido na última quarta-feira. O Internacional foi atrás de Roger Machado, treinador do Juventude, que eliminou o time em duas disputas diretas nesta temporada: a semifinal do Campeonato Gaúcho e na terceira fase da Copa do Brasil. Mas as partes ainda não chegaram a um acordo.

Com o interino Pablo Fernandez no comando, o Internacional deve ter a mesma base que empatou com o Juventude no último sábado. O zagueiro Vitão, expulso, pode atuar na Sul-Americana e deve formar dupla de zaga com Fernando. No mais, Robert Renan é dúvida na lateral-esquerda.

“Todos nós estamos abatidos. Viemos convictos que reverteríamos, mas esse grupo tem total condição de passar no playoff da Sul-Americana. É muito qualificado e foi feito para ser vencedor. Eles darão a volta por cima, tenho certeza”, disse o treinador do sub-20.

Do outro lado, após a eliminação na Libertadores, o Rosario Central quer seguir sonhando em competições continentais. O retrospecto recente, no entanto, também não é dos melhores.

Em seu último desafio, pela segunda fase da Copa da Argentina, o Rosario foi derrotado por 1 a 0 pelo Barracas Central e acabou eliminado, chegando ao quarto jogo consecutivo sem vitórias, com duas derrotas e dois empates.

Comandado por Miguel Angel Russo, o time argentino conta com a presença de alguns jogadores renomados, como o centroavante Marco Rubén, ex-Athletico-PR e o ponta Jaminton Campaz, ex-Grêmio. O objetivo é abrir vantagem no primeiro jogo para pode administrar a vantagem na volta.