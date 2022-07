Ainda sem ser anunciado pelo Flamengo, Vidal joga futevôlei na praia

Iminente reforço do Flamengo para a sequência da temporada, o chileno Arturo Vidal já está se ambientando ao Rio de Janeiro enquanto resolve os últimos detalhes para ser anunciado pelo Rubro-Negro. Neste sábado de sol, o meio-campista curtiu o dia jogando futevôlei na Praia da Barra da Tijuca.

Vidal brincou nas areias da Barra e ‘sofreu’ para marcar um ponto nos adversários. O chileno foi gravado por alguns banhistas que estavam no local e acenou para os cliques. Aos 35 anos, o volante acertou até o fim de 2023 com o Flamengo.

Na última quarta-feira, Vidal já tinha comparecido ao Maracanã e assistiu à goleada de 7 a 1 do Flamengo sobre o Deportes Tolima, pela Libertadores da América. O meia, no entanto, ainda não foi anunciado por conta de uma pendência com a Inter de Milão, ex-clube do atleta.

Vidal jogou futevôlei em praia do Rio neste sábado (Reprodução)

