Ainda sem renovar, Diego não descarta encerrar a carreira no Flamengo: ‘É uma possibilidade’ Camisa 10 do Rubro-Negro, aos 35 anos, não está decidido quanto aos próximos passos na carreira

Diego Ribas foi uma das primeiras contratações de impacto da gestão passada, marcada pela reestruturação do clube. Com altos e baixos, o camisa 10 vive a expectativa pelas conversas de renovação de contrato com o Rubro-Negro, a encerrar em dezembro deste ano. Ou não… Mas “o coração está aberto” ao Fla.

Em entrevista ao canal “Barbaridade TV”, no YouTube, Diego, hoje aos 35 anos, não descartou a possibilidade de encerrar a carreira do Flamengo, clube no qual sente-se “apaixonado”.

– É uma possibilidade… É uma possibilidade, sim. Mas, como eu falei, futebol é dinâmico. Nem eu mesmo sei mais por quanto tempo vou jogar. Eu sou movido a paixões, desafios. Eu cheguei até onde eu cheguei hoje, para poder escolher. Escolher vestir a camisa de um clube que eu me sinta realizado, apaixonado. Por isso que eu digo, o Flamengo vai ser sempre uma possibilidade, o meu coração vai estar sempre aberto para o Flamengo.

Ex-Fenerbahçe-TUR, Diego chegou ao Flamengo em meados de 2016. Ao todo, soma 176 partidas oficiais, com 38 gols. Já foi apontado como vilão, no vice da Copa do Brasil de 2017, e herói, como no título da Libertadores de 2019, quando fez o lançamento memorável para o gol da virada diante do River Plate (2 a 1), marcado por Gabigol, na decisão.

Pelo Flamengo, os títulos são os seguintes: Carioca (3), Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Libertadores. A aguardar se o clube, após a contratação do substituto de Jorge Jesus, o procurará para renovar o vínculo.

