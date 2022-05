Ainda sem renovar contrato, Salah diz que fica no Liverpool na próxima temporada

Mohammed Salah não quer tirar a cabeça da final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, sábado, no Stade de France, em Paris. Mas, mais uma vez, acabou questionado sobre sua permanência no Liverpool. O atacante egípcio ainda aguarda por uma resposta positiva à proposta que fez de renovação, mas resolveu tranquilizar os torcedores ao garantir que fica na próxima temporada.

O contrato do atacante vai até junho de 2023 e ele teve seu pedido salarial recusado pelo clube em janeiro. Mesmo assim, continua confiante que tudo dará certo. De acordo com a mídia inglesa, o egípcio gostaria de receber R$ 3 milhões por semana. E disse que não era alto. Usou os vencimentos de Cristiano Ronaldo e De Bruyne como comparação. Ambos ganham mais.





Caso o Liverpool não chegue em um acordo com o egípcio, ele poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro. A ideia parece não passar por sua cabeça. “Vou ficar no Liverpool na próxima temporada com certeza, isso está claro”, afirmou, nesta quarta-feira, em Paris. “Na minha cabeça, não me concentro em contrato agora”, acrescentou, tentando focar somente em sua vingança pessoal contra os merengues.

Apesar de o técnico Jürgen Klopp pedir para o time não pensar em revanche, Salah não tira da cabeça a final de 2018, na qual acabou substituído no primeiro tempo após levar uma chave de braço de Sergio Ramos e ainda presenciou o Real Madrid fazer 3 a 1 e erguer a taça em Kiev.

“O que aconteceu em 2018 foi a pior coisa que pode acontecer a um jogador de futebol. Eu nunca tinha sentido algo assim no futebol, especialmente porque era a primeira final para todos nós (atual elenco do Liverpool)”, enfatizou. “Mas, aí a gente se juntou mais e foi pra cima, conseguindo uma espécie de vingança vencendo no ano seguinte”, disse. O quarto título, contudo, não veio com enfrentamento ao Real Madrid.

Salah frisou, novamente, que o gosto será especial caso supere os merengues neste sábado. “Todos estão motivados por causa de 2018 e também por causa de domingo, a derrota do Premier League (o Manchester City levou o Campeonato Inglês com espetacular virada sobre o Aston Villa, por 3 a 2, em seis minutos). Todas as temporadas que estive aqui lutamos por isso (Liga dos Campeões) e vamos tentar novamente.”