Ainda sem recuperar nenhum contundido, São Paulo encerra preparação para enfrentar Juventude Tricolor tem 10 desfalques ao todo para duelo ante os gaúchos no Morumbi, neste domingo

O elenco do São Paulo concluiu neste sábado (25), no CT da Barra Funda, a preparação para o duelo com o Juventude, que será disputado neste domingo (26), às 18h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Assim como na última sexta-feira (24), alguns atletas da categoria sub-20 participaram do treinamento desta manhã, que começou com aquecimento e uma atividade com bola.

Depois, o técnico Rogério Ceni comandou um novo coletivo e promoveu ajustes táticos. Por fim, alguns jogadores realizaram um complemento de bolas paradas, como faltas frontais e cobranças de pênaltis.

O atacante Nikão (dores no tornozelo esquerdo) e volante Talles Costa (entorse no tornozelo direito), mais uma vez, realizaram atividades com os fisioterapeutas no campo, além de trabalhos internos.

Já Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito), Alisson (entorse no joelho direito), Andrés Colorado (lesão no reto femoral direito), Caio (cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito) e Luan (cirurgia no adutor esquerdo) deram sequência ao tratamento no REFFIS.

Além deles, o Tricolor ainda não poderá contar com Arboleda, que passou por cirurgia depois de romper os ligamentos do tornozelo esquerdo, e Moreira, se recuperando de uma amigdalite e se recupera em Portugal antes de voltar ao Brasil.

Com 18 pontos em 13 jogos, o Tricolor ocupa a nona colocação no Brasileirão até aqui.

