Ainda sem previsão de alta, Glória Menezes se recupera bem da covid-19

Aos 86 anos, Glória Menezes segue internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com sintomas leves de covid-19, mas se recupera bem.

No entanto, ainda não há previsão de alta, segundo o assistente pessoal Tadeu Lima relatou ao jornal “O Globo”.

Segundo ele, a atriz não precisa mais do auxílio do respirador nasal, do qual fazia uso para aliviar os sintomas da doença.

