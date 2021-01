Ainda sem Neymar, PSG vence o Brest no Francês e se aproxima do líder Lyon, que só empata na rodada Na volta de Pochettino ao Parque dos Príncipes, Kean, Icardi e Sarabia garantem a vitória parisiense. Fora de casa, Lyon sofre para empatar com o Rennes, mas segue líder

Na estreia de Mauricio Pochettino no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain venceu o Brest por 3 a 0, mesmo sem Neymar, e se aproximou do Lyon na liderança do Campeonato Francês. Moise Kean, Icardi e Sarabia marcaram os gols do jogo.

JOGO TRANQUILO

O PSG abriu o placar aos 15 minitos. Marquinhos cabeceou após escanteio, a bola pegou na trave e sobrou para Kean, que só completou. Na etapa final, Mbappé fez linda jogada pela esquerda e tocou para Icardi bater de primeira para ampliar aos 35 minutos. Dois minutos depois, Icardi tocou de calcanhar e Sarabia fechou a conta.

SEQUÊNCIA

A sequência do PSG terá o Olympique de Marselha pela frente, na Supercopa da França, na próxima quarta-feira, e Angers, no próximo sábado, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

LYON FICA NO EMPATE COM O RENNES

Fora de casa, o líder Lyon visitou o Rennes e o time de Rudi Garcia sofreu para empatar. Os donos da casa abriram 2 a 0, com gols de Grenier e Bourigeaud, enquanto Depay e Denayer, já na reta final da partida, deixaram tudo igual.

Paquetá e Camavinga disputando bola (Foto: LOIC VENANCE / AFP)

