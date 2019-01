Ainda sem Derlis e Sánchez, elenco do Santos é dividido para realização de exames

Em fase inicial de preparação para as competições de 2019, o elenco do Santos foi dividido em três partes pela comissão técnica para a realização de exames médicos da pré-temporada. Mas segue sem contar com os estrangeiros Carlos Sánchez e Derlis González, que não se apresentaram pelo segundo dia seguido.

De acordo com o Santos, Sánchez e Derlis tiveram problemas com os seus voos e, por isso, não se juntaram ao grupo que realiza treinos no CT Rei Pelé e exames em São Paulo. Mas a expectativa é de que ambos se apresentem nesta sexta-feira e se juntem a um dos grupos para serem submetidos a exames médicos.

Composto por Vanderlei, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Cleber Reis, Fabián Noguera, Kaique Rocha, Sabino, Victor Ferraz, Daniel Guedes, Orinho e Alison, um primeiro grupo de jogadores seguiu para o Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, para a realização de exames na manhã desta quinta-feira. Liberados, voltarão a treinar na manhã de sexta.

O segundo grupo, composto por Vladimir, Yuri Lima, Juliano, Guilherme Nunes, Diego Pituca, Gabriel Calabres, Jean Mota, Bryan Ruiz, Rafael Longuine, Matheus Oliveira e Lucas Veríssimo, foi ao Hcor na tarde desta quinta. E voltará a trabalhar na manhã de sexta no CT Rei Pelé.

O terceiro e último grupo, formado por João Paulo, Rodrigão, Jonathan Copete, Arthur Gomes, Bruno Henrique, Yuri Alberto, Eduardo Sasha, Felippe Cardoso, Diego Cardoso e Kaio Jorge, treinou na tarde desta quinta no CT Rei Pelé. E ele será completado na sexta por Sánchez e Derlis para realização de exames médicos na manhã de sexta.

Na tarde desta sexta-feira, o elenco completo treinará sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. A estreia oficial do Santos em 2019 está marcada para 19 de janeiro, quando o time vai receber a Ferroviária, no seu estádio, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Antes, no dia 13, o time enfrentará o Corinthians em amistoso marcado para o estádio do rival em Itaquera.