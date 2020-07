Ainda pensando em Champions League, Roma recebe a Udinese Jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano

ocorrerá nesta quinta-feira (2), às 16h45 (horário de Brasília)

Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebe a Udinese nesta quinta-feira (2), às 16h45 (horário de Brasília). Os mandantes buscam vencer para continuarem vivos na briga por uma vaga da Liga dos Campeões do próximo ano.

FALA, PROFESSOR!

“Agora não é hora de fazer avaliações, precisamos nos concentrar no próximo jogo. Quem pensa que nossa temporada acabou está errado. Ainda temos 10 jogos para jogar e precisamos levar as coisas jogo a jogo, com o objetivo de vencer cada um deles. Amanhã o time vai sair com a atitude certa e vontade de vencer”, disse Paulo Fonseca, treinador da Roma.

DESFALQUES

Pelo lado da Roma, Veretout e Pellegrini estão suspensos. Assim, Pastore e Villar devem começar jogando. Já pelo lado da Udinese, Mandragora está lesionado e não jogará.

TENTANDO SE MANTER VIVO

Com 48 pontos, a Roma é a quinta colocada da Serie A. Na quarta colocação, a Atalanta soma 9 pontos de vantagem.

CONTRA O REBAIXAMENTO

Por outro lado, a Udinese briga contra o rebaixamento. Na 15ª colocação, com 28 pontos, tem apenas três de vantagem para o Lecce, 18º.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também