Ainda não há acordo sobre Brexit, mas trabalhamos por ele dia e noite, diz UE

Comissário da União Europeia, Dimitris Avramopoulos disse a repórteres nesta quarta-feira que a equipe de Michel Barnier, o negociador do bloco para a saída do Reino Unido da UE, o chamado Brexit, trabalha dia e noite para fechar um acordo com Londres. “Ainda não chegamos lá”, admitiu Avramopoulos.

Na próxima semana, haverá uma reunião importante de lideranças da UE. Outros comissário do bloco, Julian King afirmou que há ainda alguns assuntos que precisam ser enfrentados, no contexto de uma parceria futura com Londres, inclusive sobre a segurança. Ele enfatizou a importância de se continuar com a cooperação em ameaças para além das fronteiras nacionais.

Barnier relatou aos comissários da UE o estágio das negociações com o Reino Unido. Líderes do bloco dizem que é importante haver um grande progresso na reunião da próxima semana, para garantir que um acordo esteja finalizado e aprovado antes da saída do país, em 29 de março. Fonte: Associated Press.