Ainda na UTI, filho de Zé Vaqueiro já respira sem a ajuda de aparelhos

Zé Vaqueiro e Ingra Soares comemoraram nesta sexta-feira, 1, a evolução do quadro clínico de Arthur, seu filho caçula. O pequeno está internado na UTI desde que nasceu, no final de julho, mas já consegue respirar sozinho.

“Fomos lá visitar ele, ver ele descansando sem o cateter de oxigênio. Eu fico com o coração cheio de amor e grato a Deus por ser tão incrível em tudo”, comemorou o cantor, em desabafo feito nos stories de seu Instagram. No mesmo post, ele refletiu sobre as mudanças em sua vida de 2019 para cá, agradecendo pelo carinho dos fãs e pela trajetória ao lado da esposa.

Arthur foi diagnosticado com uma malformação congênita rara decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Conhecida como Síndrome de Patau, a condição é caracterizada pela existência de um cromossomo 13 extra.

Em seu perfil, Ingra ainda falou sobre mostrar o rosto do caçula: “Sei que todos vocês estão esperando uma foto do Arthur, e agradeço por respeitarem esse tempo. Vamos mostrar na hora certa, a hora que Deus tocar no meu coração”, prometeu.

