Ainda há ‘muito trabalho’, diz Von der Leyen sobre UE-Mercosul

SÃO PAULO, 17 JUL (ANSA) – A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda-feira (17), durante a cúpula com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que ainda “há muito trabalho a fazer” para concluir o acordo comercial com o Mercosul ainda em 2023.

“Estamos não apenas perto de finalizar históricos acordos comerciais, mas também de modernizar aqueles que já temos”, afirmou a chefe da Comissão Europeia em seu pronunciamento na reunião.

“Modernizamos o acordo com o Chile, vamos assinar amanhã.

Estamos ansiosos pelo México, e o Mercosul ainda neste ano. Há muito trabalho a fazer, mas um trabalho muito bom para fazer”, acrescentou.

Segundo Von der Leyen, esses acordos ajudarão “empresas dos dois lados do Atlântico a se planejar para o futuro e a atrair novos investimentos”. “Então vamos nos comprometer a nos tornar parceiros ainda mais confiáveis um para o outro”, disse.

A presidente reforçou a promessa de mais de 45 bilhões de euros em investimentos europeus “de alta qualidade” nos países da América Latina, no âmbito do programa Global Gateway, focando em áreas como transição verde, transformação digital, infraestrutura, matérias-primas críticas e vacinas.

“Para nós, é importante que não seja apenas extração, mas que as cadeias de valor continuem locais. Vamos usar essa cúpula para moldar a agenda de investimentos em benefício dos dois continentes”, afirmou Von der Leyen. (ANSA).

