‘Ainda Estou Aqui’ tem exibições gratuitas em São Paulo; veja onde assistir

O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e indicado a três categorias do Oscar 2025, terá exibições gratuitas em São Paulo a partir desta quinta-feira, 20. A produção será exibida em 25 Centros Educacionais Unificados (CEUs) da cidade, integrando a programação do Circuito Spcine.

Os ingressos também serão gratuitos para sessões no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, localizado na zona leste da capital. Já nas salas Paulo Emílio, do Centro Cultural São Paulo (CCSP), e na Galeria Olido, a entrada custará R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia-entrada).

A programação detalhada com dias e horários das exibições será divulgada na quinta, 20, no site oficial do Circuito Spcine.

Desde sua estreia em novembro de 2024, Ainda Estou Aqui superou a marca de cinco milhões de espectadores no Brasil, tornando-se a quinta maior bilheteria da história do cinema nacional, com arrecadação de R$ 85,41 milhões, segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine). No mercado global, o longa ultrapassou os R$ 100 milhões em bilheteria.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme narra a história da família do escritor após o desaparecimento de seu pai, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a Ditadura Militar. A trama acompanha a luta de sua mãe, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que busca pelo paradeiro do marido enquanto cuida dos filhos e constrói uma carreira como advogada e defensora dos direitos das comunidades indígenas no Brasil. Selton Mello interpreta Rubens Paiva na adaptação cinematográfica.

Na 97ª edição do Oscar, que acontece em 2 de março, Ainda Estou Aqui concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.