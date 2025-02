‘Ainda estou aqui’ supera 5 milhões de telespectadores no Brasil

O filme “Ainda estou aqui” atingiu os 5 milhões de telespectadores no Brasil neste sábado e foi celebrado pela Sony Pictures BR em sua página no Instagram.

Com isso, o longa se tornou o 18º filme brasileiro mais visto no país, ultrapassando a comédia ‘De pernas pro ar 2’. A liderança é do filme biográfico do fundador da Igreja Universal do Reino de Deus Edir Macedo, ‘Nada a perder’, de 2018, com mais de 12 milhões de espectadores.

+‘Fernanda Torres já ganhou’: brasileira é capa da revista The Hollywood Reporter

O filme que conta a história de Eunice Paiva é dirigido por Walter Sales e está concorrendo a 3 Oscar: melhor filme, melhor filme em língua estrangeira e melhor atriz para Fernanda Torres.

Torres, inclusive, foi capa da última edição digital da revista The Hollywood Reporter com o título: “Fernanda Torres já ganhou”. Na entrevista ela diz que ainda não voltou ao Brasil desde que foi indicada ao Oscar, no último dia 23 de janeiro.

A entrega oficial da premiação será no dia 2 de março, domingo de carnaval.