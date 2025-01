‘Ainda Estou Aqui’ supera 3 milhões de espectadores no Brasil

(ANSA) – BRASÍLIA, 03 GEN – O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e pré-selecionado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional, superou os 3 milhões de espectadores, segundo levantamento divulgado na última quinta-feira (2) pela Comscore.

A empresa americana é mundialmente conhecida por monitorar bilheterias de filmes, além do consumo em televisão e plataformas digitais.

O longa-metragem foi assistido por 3,02 milhões de espectadores desde sua estreia nos cinemas brasileiros, em 7 de novembro de 2024. Apesar do sucesso, a obra ainda está atrás de “Cidade de Deus”, filme brasileiro que, em 2004, recebeu quatro indicações ao Oscar: Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Montagem.

“Ainda Estou Aqui” já ocupa a posição de sétima maior bilheteria entre produções nacionais desde 2002, considerando valores corrigidos pela inflação.

A obra narra o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, torturado e morto pelo regime militar brasileiro (1964-1985), enquanto explora as consequências emocionais e políticas para sua família. Com uma narrativa sensível e íntima, o longa aborda temas como memória, perda e resiliência, conectando o passado às lutas pela verdade e justiça no presente.

A lista final dos indicados ao Oscar será anunciada em 17 de janeiro, e a cerimônia de premiação está marcada para 2 de março. (ANSA).