Ainda Estou Aqui perde para Emilia Pérez no Globo de Ouro

Não foi dessa vez. O filme Ainda Estou Aqui, do Brasil, perdeu para Emilia Pérez no Globo de Ouro neste domingo, dia 5. A película do diretor Walter Salles concorria ao prêmio de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

O filme brasileiro já levou mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas do País. A obra foi inspirada no livro de mesmo nome do escritor Marcelo Rubens Paiva, que conta a história da própria família e de como seu pai foi levado pelos agentes da Ditadura Militar de sua casa e nunca mais voltou.

Ainda Estou Aqui já foi indicado para mais de 50 festivais no mundo todo e já ganhou 7 prêmios desde a sua estreia, em setembro, em Veneza. Lá, o filme levou o Leão de Ouro por melhor roteiro.

Os filmes indicados para o prêmio eram: All We Imagine as Light, Emilia Pérez, The Girl with the Needle, Ainda Estou aqui, The Seed of the Sacred Fig e Vermiglio.