‘Ainda Estou Aqui’: número de salas exibindo o filme dobra após Globo de Ouro

A história de Eunice Paiva, contada através da interpretação impecável de Fernanda Torres em “Ainda Estou Aqui”, despertou mais atenção do público brasileiro após a vitória da artista na categoria Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro, no último domingo, 5.

A premiação fez dobrar o número de salas de cinema exibindo o longa de Walter Salles que retrata a luta de uma mãe e seus cinco filhos em busca do paradeiro do marido durante a ditadura no Brasil.

A oferta de salas de projeção mais que dobrou, aumentando em 113% após Fernanda Torres ganhar o prêmio, fazendo história ao se tornar a primeira brasileira a levar a estatueta para casa.

Antes do feito histórico, a produção podia ser assistida em 187 salas. Agora, são 400 salas de cinema disponíveis pelo Brasil.

O longa também chegou a mais cinemas. Antes, “Ainda Estou Aqui” estava em cartaz em 145 locais. Agora, são 350 cinemas exibindo o filme, o que representa um aumento de aproximadamente 141%.

O filme, inspirado no livro de mesmo título, do autor Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice, foi lançado em 7 de novembro de 2024 e superou 3 milhões de espectadores no Brasil.

Além de representado na disputa de Melhor Atriz de Drama, “Ainda Estou Aqui” também concorreu ao Globo de Ouro como melhor filme de língua não inglesa, mas foi desbancado por “Emilia Pérez”.

Agora, a torcida dos brasileiros vai para o Oscar, já que o longa figura na pré-lista de indicações para a premiação.

A lista dos indicados será divulgada no dia próximo dia 17.