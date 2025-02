‘Ainda Estou Aqui’, ‘Nosferatu’ e mais: filmes indicados ao Oscar em cartaz por R$ 10

Começa no dia 6 de fevereiro, quinta-feira, a primeira Semana do Cinema de 2025. Ao longo de uma semana, salas de cinema de todo o país oferecerão ingressos por apenas R$ 10 para sessões de todos os filmes em cartaz. Em sua sexta edição, a Semana do Cinema terá, também, combos com pipoca e refrigerante a valores promocionais.

A promoção é válida para todas as sessões, em todos os horários, incluindo finais de semana — exceto pré-estreias e exibições especiais. Para checar horários de filmes e preços de combos, basta acessar os sites de vendas de ingresso ou diretamente o portal do seu cinema favorito.

A campanha é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e Ingresso.com.

Filmes em cartaz

Dentre os filmes em cartaz durante a semana especial, incluem-se indicados ao Oscar, como “Ainda Estou Aqui”, “Nosferatu”, “Wicked”, “Conclave”, “María”, “Emilia Pérez” e mais.

Além disso, títulos como “O Auto da Compadecida 2”, “Mufasa: O Rei Leão”, “Moana 2” e outros títulos esperados pelo grande público serão exibidos a preços promocionais.

Serviço

Semana do Cinema

Data: de 06 a 12 de fevereiro

Local: todos os cinemas associados à ABRAPLEX, FENEEC e outros participantes

Preço dos ingressos: R$ 10,00