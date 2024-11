‘Ainda Estou Aqui’ lidera lista de livros mais vendidos no Brasil após estreia do filme

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/11/2024 - 16:35 Para compartilhar:

A comovente história real da família Paiva que relata os horrores do período da Ditadura no Brasil em torno da matriarca Eunice levou milhares de pessoas ao cinema e alavancou as vendas do livro homônimo que deu origem ao longa-metragem.

‘Ainda Estou Aqui’, obra escrita por Marcelo Rubens Paiva, 65 anos, um dos cinco filhos da personagem central da história, lidera a lista de livros mais vendidos e populares na Amazon brasileira após a estreia do filme, no último dia 7 de novembro.

E a notícia comemorada pelo próprio escritor, através de suas redes sociais, nesta quinta-feira, 21

“Emocionante… Eunice Paiva no coração dos leitores”, celebrou o escritor com uma postagem no X, que recebeu uma chuva de comentários em elogio ao autor da obra que conta a história da mãe de cinco filhos que teve o marido, Rubens Paiva, torturado e morto por militares.

“Eu sou uma das que comprou. Completamente envolvida, como em nenhum outro livro que já li. Você é um baita escritor, virei fã e já quero ler suas outras obras”, disse um internauta. “Terminei o livro horas antes de ir ao cinema! Melhor coisa que fiz!! Recomendo! Viva Eunice”, escreveu outro.

“Ainda Estou Aqui”, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, e dirigido por Walter Salles, é a aposta brasileira para o Oscar 2025, categoria Melhor Filme Internacional.

A produção brasileira recebeu elogios da imprensa internacional e pode render à atriz uma indicação à estatueta mais cobiçada de Hollywood, repetindo o feito de sua mãe, Fernanda Montenegro, em 1999 com Central do Brasil.

Publicado em 2015, Marcelo Rubens Paiva narra em “Ainda Estou Aqui” a trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, que no filme é vivido por Fernanda Torres, casada com o engenheiro Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, deputado cassado e exilado na ditadura militar.

Em 1971, quando o autor ainda era uma criança, o político foi preso, torturado e morto após ser levado por militares da Aeronáutica de sua casa, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

