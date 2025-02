‘Ainda Estou Aqui’ ganha mais salas nos EUA e arrecadação chega a US$ 1 milhão no fim de semana

Ainda Estou Aqui, filme brasileiro dirigido por Walter Salles e que tem sido indicado e condecorado em diversas premiações internacionais, aumentou sua arrecadação nos cinemas nos Estados Unidos neste fim de semana.

Segundo informações do site IndieWire, o filme arrecadou mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões na cotação atual) nos 704 cinemas em que foi exibido nos Estados Unidos neste fim de semana – até então, estava presente em apenas 93.

Somando todo o faturamento até o momento, o longa soma cerca de US$ 2,3 milhões (o equivalente a R$ 13,4 milhões).

Neste sábado, 8, Ainda Estou Aqui recebeu o prêmio de melhor filme ibero-americano no Goya, principal evento do cinema espanhol. A atuação de Fernanda Torres rendeu um Globo de Ouro à atriz no último mês de janeiro. O filme concorre ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz.