‘Ainda Estou Aqui’ faz história com 3 indicações ao Oscar

SÃO PAULO, 23 JAN (ANSA) – “Ainda Estou Aqui”, obra-prima de Walter Salles sobre a advogada e ativista Eunice Paiva, está na briga pelo Oscar de 2025. E não apenas em categorias já esperadas, como melhor filme internacional e melhor atriz protagonista, com Fernanda Torres, mas também no prêmio mais cobiçado do evento: melhor filme.

Anunciadas nesta quinta-feira (23), as nomeações confirmam a trajetória vitoriosa de um dos filmes mais bem-sucedidos da história do cinema nacional, que já levou mais de 3,5 milhões de espectadores às salas do Brasil.

Vencedora do Globo de Ouro por seu papel como Eunice Paiva, Fernanda Torres tentará conquistar o prêmio negado a Fernanda Montenegro por “Central do Brasil”, também de Walter Salles, em 1999. Suas adversárias serão Cynthia Erivo (“Wicked”), a transgênero Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Mikey Madison (“Anora”) e Demi Moore (“A Substância”).

Outra indicação esperada de “Ainda Estou Aqui” era na categoria de melhor filme internacional, que também terá “The Girl with a Needle”, da Dinamarca, “Emilia Pérez”, da França, “The Seed of the Sacred Fig”, da Alemanha, e “Flow”, da Letônia.

“Vermiglio”, da italiana Maura Delpero, ficou de fora.

A surpresa ficou por conta da indicação ao prêmio de melhor filme do ano, feito inédito para uma produção brasileira. “Ainda Estou Aqui” buscará o troféu mais cobiçado do Oscar contra “Anora”, de Sean Baker; “O Brutalista”, de Brady Corbet; “Um Completo Desconhecido”, de James Mangold; “Conclave”, de Edward Berger; “Duna: Parte 2”, de Denis Villeneuve; “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard; “Nickel Boys”, de RaMell Ross; “A Substância”, de Coralie Fargeat; e “Wicked”, de Jon M. Chu.

“Ainda Estou Aqui” estreou no Festival de Veneza, onde ganhou o prêmio de melhor roteiro, e conta a história de Eunice Paiva, mãe de cinco filhos cuja vida foi virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pelo regime militar.

A obra é inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens. (ANSA).