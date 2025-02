‘Ainda Estou Aqui’ fatura R$ 4 milhões nos cinemas da Itália

ROMA, 10 FEV (ANSA) – O filme “Ainda Estou Aqui”, indicado em três categorias no Oscar 2025, permaneceu entre os 10 mais vistos na Itália pela segunda semana seguida e já arrecadou cerca de R$ 4 milhões no país europeu.

De acordo com o ranking elaborado pela plataforma Cinetel, o longa dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello foi o nono com maior público na semana entre 3 e 9 de fevereiro, com 53.330 espectadores e 351,8 mil euros (R$ 2,1 milhões) de faturamento.

Desde a estreia na Itália, “Ainda Estou Aqui” já levou 100.327 pessoas aos cinemas, com arrecadação de 670,6 mil euros (R$ 4 milhões).

O filme brasileiro aparece logo à frente de um de seus grandes rivais na disputa por prêmios internacionais, inclusive o Oscar: “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, 10º mais visto entre 3 e 9 de fevereiro, com 53.029 espectadores, porém com faturamento maior no período: 363 mil euros (R$ 2,2 milhões).

“Ainda Estou Aqui” estreou nos cinemas italianos em 30 de janeiro, enquanto “Emilia Pérez” está em cartaz há um mês.

O ranking de bilheteria na Itália na semana passada foi liderado pela comédia “Dieci giorni con i suoi”, de Alessandro Genovesi, com público de 118.299 pessoas, seguida por “Um Completo Desconhecido”, cinebiografia de Bob Dylan dirigida por James Mangold, com 108.359,e “O Brutalista”, de Brady Corbet, com 80.853.

“Ainda Estou Aqui” conta a história de Eunice Paiva, mãe de cinco filhos cuja vida foi virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pela ditadura militar.

O filme é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens. (ANSA).