‘Ainda Estou Aqui’ e ‘Vermiglio’ são indicados ao Globo de Ouro

NOVA YORK, 9 DEZ (ANSA) – Os filmes “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e “Vermiglio”, de Maura Delpero, foram anunciados entre os indicados ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme em língua estrangeira.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9) pelos atores Mindy Kaling e Morris Chestnut e também inclui “All We Imagine Light” (“Tudo Que Imaginamos Como Luz”), de Payal Kapadia; “Emilia Perez”, de Jacques Audiard; “The Girl With The Needle”, de Magnus von Horn; e “The Seed Of The Sacred Fig”, de Mohammad Rasoulof, na disputa pelo mesmo prêmio.

Com a maior bilheteria do pós-pandemia, a produção brasileira de Salles mostra a luta de uma mulher contra a ditadura militar e chegou a conquistar o prêmio de Melhor Roteiro da 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, na Itália.

“Ainda Estou Aqui” conta a história de Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres na juventude e Fernanda Montenegro na velhice), mãe de cinco filhos e cuja vida foi virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pelo regime militar.

Já o filme “Vermiglio”, vencedor do Leão de Prata – Grande Prêmio do Júri no último Festival de Cinema de Veneza – e o candidato oficial da Itália ao Oscar 2025, narra um história rural ambientada nas Dolomitas, na fronteira com a Áustria, durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 1944, a chegada de um soldado ferido na remota Vermiglio chacoalha a vida tranquila de um professor e de sua família, após sua filha mais velha se apaixonar e decidir se casar com o forasteiro.

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro será realizada no primeiro domingo de 2025, em 5 de janeiro, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles. (ANSA).