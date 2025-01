‘Ainda Estou Aqui’ é pré-indicado ao BAFTA, o Oscar britânico

Nesta sexta-feira, 3, a Academia Britânica anunciou que o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” está entre os pré-indicados ao BAFTA Film Awards 2024, premiação equivalente ao Oscar, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2025, em Londres, na Inglaterra.

A obra dirigida por Walter Salles e protagonizada por Selton Mello e Fernanda Torres entrou para a primeira lista de concorrentes à categoria Melhor Filme Estrangeiro.

+ Fernanda Torres esclarece declaração sobre Oscar por ‘Ainda Estou Aqui’: ‘Não estou desmerecendo, estou sendo realista’

A filha de Fernanda Montenegro, no entanto, não concorrerá à estatueta de Melhor Atriz na premiação.

Apesar de não estar entre as indicadas do BAFTA, no próximo domingo, 5, Torres concorrerá à categoria Melhor Atriz de Drama do Globo de Ouro.

Para o BAFTA, cinco filmes serão escolhidos entre “Ainda Estou Aqui”, “O Conde de Monte Cristo”, “Emilia Pérez”, “La Chimera”, “A Semente do Figo Sagrado”, “Cão Preto”, “Tudo que Imaginamos como Luz”, e “Kneecap – Música e Liberdade”.

A lista final será anunciada no dia 15 de janeiro.