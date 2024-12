‘Ainda Estou Aqui’ é indicado para mais um prêmio internacional

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 12:50 Para compartilhar:

LOS ANGELES, 12 DEZ (ANSA) – O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, desbancou o italiano “Vermiglio”, de Maura Delpero, e foi anunciado entre os indicados ao Critics Choice Awards na categoria de “Melhor Filme de Língua Estrangeira” da premiação.

A cerimônia será realizada no próximo dia 12 de janeiro de 2025, em Santa Monica, na Califórnia.

Com a maior bilheteria do pós-pandemia, a produção brasileira disputará o prêmio contra os longas indiano “Tudo Que Imaginamos Como Luz”; “Emilia Pérez”, produzido na França e interpretado em espanhol; o iraniano “The Seed of the Sacred Fig”; a animação da Letônia “Flow; e o irlandês Kneecap – Música e Liberdade”.

“Ainda Estou Aqui” narra a história de Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres na juventude e Fernanda Montenegro na velhice), mãe de cinco filhos e cuja vida foi virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pelo regime militar.

A luta de uma mulher contra a ditadura militar também foi recentemente indicado ao prêmio de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa do Globo de Ouro. Estrela do filme, Torres concorrerá na categoria de Melhor Atriz.

Essa não é a primeira vez que o filme é celebrado pela associação de críticos dos EUA. Em outubro passado, Torres foi homenageada pelo prêmio na “Latino Celebration”.

Hoje, a associação do Critics Choice Awards ainda anunciou a italiana Isabella Rossellini na disputa de Melhor Atriz coadjuvante por sua interpretação no filme “Conclave”, de Edward Berger. A categoria é a mesma que ela concorrerá no Globo de Ouro e reforça as chances de uma corrida ao Oscar.

As outras atrizes coadjuvantes indicadas foram Danielle Deadwyler (“The Piano Lesson”), Aunjanue Ellis-Taylor (“Nickel Boys”), Ariana Grande (“Wicked”), Zoe Saldana (“Emilia Pérez”) e Margaret Qualley (“The Substance”). (ANSA).