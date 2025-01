‘Ainda Estou Aqui’ é indicado ao Bafta 2025, o Oscar britânico

SÃO PAULO, 15 JAN (ANSA) – O longa brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, foi indicado nesta quarta-feira (15) ao prêmio de Melhor Filme em Língua Não-inglesa do British Academy Film Awards (Bafta), considerado o “Oscar britânico”.

A produção concorrerá ao lado de “Tudo Que Imaginamos Como Luz”, “Emilia Pérez”, “Kneecap” e “A Semente do Fruto Sagrado”, na cerimônia marcada para o próximo dia 16 de fevereiro.

O longa já havia aparecido na pré-lista do prêmio no início de janeiro e confirmou a indicação. Embora “Ainda Estou Aqui” esteja na luta pelo prêmio na capital inglesa, a protagonista Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, não marcou presença entre as indicadas das categorias de atuação.

Considerada o maior sucesso de bilheteria nas telonas do país no período pós-pandemia de Covid-19, a obra narra o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, torturado e morto pelo regime militar brasileiro (1964-1985), e a vida de Eunice, que passou 40 anos à procura da verdade sobre o sumiço do marido.

No início do ano, Torres faturou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama, em uma vitória inédita para o país na categoria. Na ocasião, ela desbancou grandes nomes do cinema, como Nicole Kidman (“Babygirl”), Angelina Jolie (“Maria Callas”), Kate Winslet (“Lee”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”) e Pamela Anderson (“The last showgirl”).

O sucesso do filme também rendeu a inclusão da produção entre as 15 pré-selecionadas para o Oscar de melhor filme internacional.

