‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres ganham prêmios no Gold Derby Film Awards, nos EUA

Ainda Estou Aqui venceu quatro categorias no Gold Derby Film Awards, premiação do site norte-americano. A notícia foi divulgada nesta terça-feira, 11, nas redes sociais do veículo. O filme brasileiro foi eleito o favorito de mais de 10,6 mil usuários.

O longa foi premiado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme Internacional. O quarto prêmio contemplou Fernanda Torres, que levou o troféu de Melhor Atriz.

O Gold Derby ainda afirmou que o filme de Walter Salles “derrotou um grupo eclético de rivais em Melhor Filme”, como Emília Pérez, Wicked e Anora.

“Obrigada por me escolherem entre grandes atuações femininas neste ano e esse pequeno filme tocou muito as pessoas. Eu quero dedicar esse prêmio a essa mulher incrível, Eunice Paiva, que eu tive a chance de interpretar”, disse Fernanda Torres em seu discurso de agradecimento.

Essa é a segunda vez que um filme de língua não inglesa ganha as principais categorias da premiação. Em 2020, Parasita se consagrou como Melhor Filme no Gold Derby Film Awards.

O Gold Derby é considerado um dos sites mais especializados nas premiações de cinema norte-americano, e é conhecido por monitorar as chances dos indicados a grandes prêmios, como é o caso do Oscar.