‘Ainda Estou Aqui’ disputa 3 estatuetas no Oscar neste domingo

SÃO PAULO, 2 MAR (ANSA) – Em meio ao Carnaval e com clima de Copa do Mundo, “Ainda Estou Aqui”, longa-metragem de Walter Salles sobre a advogada e ativista Eunice Paiva, vai concorrer neste domingo (2) no Teatro Dolby, em Los Angeles, a três estatuetas no Oscar, principal premiação do cinema mundial.

Na cerimônia, que está marcada para começar a partir das 21h (de Brasília), o longa brasileiro disputará as categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres representando a produção.

Para conquistar a estatueta de melhor filme internacional, “Ainda Estou Aqui” precisará desbancar o francês “Emilia Pérez”, marcado pelas polêmicas envolvendo a protagonista Karla Sofía Gascón, bem como o dinamarquês “A Garota da Agulha”, o alemão “A Semente do Fruto Sagrado” e o letão “Flow”.

Já na disputa da categoria de melhor atriz, Torres poderá conquistar a estatueta 26 anos depois da indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro (“Central do Brasil”), que foi superada por Gwyneth Paltrow (“Shakespeare Apaixonado”). A artista enfrentará Demi Moore (“A Substância”), Gascón (“Emilia Perez”), Cinthia Erivo (“Weekend”) e Mickey Madison (“Anora”).

Por fim, a produção terá pela frente nove adversários para ficar com a estatueta mais cobiçada do cinema mundial, que é a de melhor filme: “Anora”, de Sean Baker; “O Brutalista”, de Brady Corbet; “Um Completo Desconhecido”, de James Mangold; “Conclave”, de Edward Berger; “Duna: Parte 2”, de Denis Villeneuve; “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard; “Nickel Boys”, de RaMell Ross; “A Substância”, de Coralie Fargeat; e “Wicked”, de Jon M. Chu.

“Ainda Estou Aqui” estreou no Festival de Veneza de 2024, onde ganhou o prêmio de melhor roteiro, e conta a história de Eunice Paiva (Torres), mãe de cinco filhos cuja vida foi virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pelo regime militar.

A obra é inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens, e já levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas no Brasil. (ANSA).