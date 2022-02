‘Ainda está inchado’: Perlla mostra resultado de procedimentos estéticos no rosto

Perlla mostrou aos seguidores do Instagram o resultado imediato de alguns procedimentos estéticos que fez no rosto. As intervenções escolhidas pela cantora foram aplicação de botox e preenchimento da mandíbula, deixando o rosto mais quadrado.

“Sobre o preenchimento que fiz ontem… Foi aqui. Eu gosto de ficar com esse rosto mais quadradinho. Quando eu não fico com esse preenchedor, eu fico com o rosto mais redondinho e eu gosto do rosto mais quadradinho. Ainda está meio inchado. Vou esperar mais um pouco para depois eu mostrar o resultado”, contou Perlla.

“Eu, particularmente, gosto assim. Mas ele realmente está inchado e depois vocês vão poder ver melhor. Na próxima semana, eu já tenho algumas coisas para fazer no rosto e eu também mostro para vocês, tá?”, completou a cantora, que disse ter virado alvo de piadas em sua família. “Essa, eu não vou rir sozinha. O meu pai é demais. Estava falando com ele em uma ligação em vídeo, ontem. Eu tinha acabado de fazer o procedimento e ele disse: ‘Perlla você está parecendo aqueles esquilinhos que coloca nozes na boca. Vou te falar uma coisa… Pai, te amo. Estou com saudade. Que figura”, finalizou.

