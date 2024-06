Ainda é muito cedo para prever os próximos passos da política monetária, diz membro do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 16:50 Para compartilhar:

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Madis Müller afirmou nesta sexta-feira que “ainda é muito cedo” para prever os próximos passos da autoridade monetária, que ontem cortou juros pela primeira vez desde 2019. Em artigo publicado no blog da instituição, Müller reiterou que as decisões dependerão da evolução da economia e principalmente do preços na zona do euro.

O dirigente, que preside o BC da Estônia, atribuiu o relaxamento monetário anunciado ontem à “confiança mais forte” de que a inflação continuará arrefecendo na região. No entanto, seria prematuro concluir que o combate à escalada inflacionária é um evento do passado, na visão dele.

“Os dados de maio sobre a extensão e os detalhes do aumento de preços, bem como as últimas previsões econômicas do Banco Central Europeu , apontam para a necessidade de ter cuidado ao planejar as próximas possíveis decisões sobre taxas de juro”, escreveu Muller.